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Madhya Pradesh High Court Declared Bhojshala A Hindu Temple

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया, ASI सर्वे पर भरोसा जताया, संस्कृत शिक्षा का केंद्र माना

Bhojshala: कोर्ट ने कहा कि सरकार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अलग से ज़मीन दे सकती है. कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को यहां पूजा का अधिकार है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Bhojshala Case: मध्यप्रदेश की धार भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने इसे मंदिर करार दिया है. ASI सर्वे पर भरोसा जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह संस्कृत शिक्षा का केंद्र था. अपने फैसले में कोर्ट ने माना कि विवादित जगह का मूल धार्मिक स्वरूप भोजशाला है. फैसले से इस दावे पर मुहर लग गई है कि यहां यहां देवी का मंदिर था.