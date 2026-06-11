कोठी, मॉल, जिम और नोटों की गड्डियां... अफसर की कमाई से 286% ज्यादा संपत्ति, छापा पड़ने पर बोले- पत्नी की सिलाई से आई दौलत!

मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामला उजागर किया है. महिला व बाल विकास विभाग (WCD) के ज्वॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करीब 11.76 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है. जांच के दौरान जब अधिकारियों ने संपत्ति के सोर्स के बारे में पूछताछ की, तो बताया गया कि फैमिली इनकम का एक बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी की सिलाई-कढ़ाई के काम से आता है. इस दावे ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया.
क्या है मामला?
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकायुक्त पुलिस की तीन टीमों ने बुधवार (10 जून 2026) की सुबह इंदौर में WCD के ज्वॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के घर, जिम और एक डिपार्टमेंटल स्टोर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद की गई थी. शुरुआती जांच में जो संपत्तियां सामने आई हैं, वे उनकी ज्ञात आय से करीब 286 प्रतिशत अधिक बताई जा रही हैं.
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लोकायुक्त की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संपत्तियां पत्नी, बेटे, बहू और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व और फंडिंग की गहन जांच की जरूरत है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया? क्या इनकम के वैलिड सोर्स इन निवेशों को उचित ठहरा सकते हैं? लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि किसी भी इनकम सोर्स को तभी वैलिड माना जाएगा, जब उसके समर्थन में पर्याप्त रिकॉर्ड और कर संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हों.
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लोकायुक्त इंस्पेक्टर आशुतोष मिठास ने बताया कि उन्हें कंडवाल के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति जमा की है. इस शिकायत के आधार पर छापा मारा गया. अभी फोरेंसिक जांच भी होनी है. इसके बाद पूरी संपत्ति का ब्योरा निकाला जाएगा.
फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है. अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संपत्तियों का वास्तविक स्रोत क्या था. हालांकि, शुरुआती खुलासों ने सरकारी महकमों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.
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