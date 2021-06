Madhya Pradesh News Update: देशभर में पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Today) की बढ़ती कीमतों की वजह से सभी वर्ग प्रभावित हैं, मगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार (CM Shivraj Singh Chouhan) में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradhuman Singh Tomar) के इस मामले में विचार अलग हैं. उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लोगों को सुझाव दिया है वो साइकिल का इस्तेमाल करें. Also Read - MP University Exam 2021: मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय में इस फॉर्मेट में आयोजित होगी परीक्षा, सीएम ने इसको लेकर दी ये लेटेस्ट जानकारी

आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में पूछा कि क्या सब्जी मंडी हम कभी साइकिल से जाते हैं? ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रखेगी और प्रदूषण से मुक्ति भी दिलाएगी. मंत्री जी संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से ही पूछते हैं कि हमारे लिए पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण है या हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि कीमतें ज्यादा हैं, मगर इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गरीबों के हितों के लिए किया जाता है. Also Read - MP Board MPBSE 12th Exam 2021 Cancelled: रद्द हुई मध्यप्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा, सीएम ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आगो कहा कि अगर मेरी डायरी उठा कर देख सकते हैं कि मैं साइकिल, गाड़ी और पैदल कितना चलता हूं.उन्होंने कहा- मैं मानता हूं महंगाई है, मगर पेट्रोल-डीजल से जो पैसा आ रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष या नेता का घर नहीं जा रहा है. उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जा रहा है. Also Read - Madhya Pradesh News: कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को CM शिवराज का विशेष तोहफा, किया ये ऐलान

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | MP Energy Minister Pradhuman Singh Tomar speaks on fuel price hike. He says, "…Do we ride a bicycle to a vegetable market? It'll keep us healthy & keep pollution away…Prices are high but the money coming through this is being utilised for the poor man…" (28.06) pic.twitter.com/JRxWTmV1Hm

— ANI (@ANI) June 29, 2021