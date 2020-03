नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र के बाद बीजेपी मंगलवार देर रात अपने विधायकों को भोपाल से दिल्ली ले आई. सभी विधायकों को गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में शिफ्ट किया गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम सभी यहां छुट्टियां मनाने आए हैं और फेस्टिव मूड में हैं.

Haryana: #MadhyaPradesh BJP MLAs are staying at ITC Grand Bharat in Gurugram. https://t.co/kmoH7nsdB2

— ANI (@ANI) March 10, 2020