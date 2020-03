नई दिल्लीः मध्य प्रदेश का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. दस दिन का समय मिलने के बाद कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता बचाने की पूरजोर कोशिश में है. राज्य का सियासी ड्रामा अब बेंगलुरू जा पहुंचा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बुधवार सुबह कांग्रेस के बागी 21 विधायकों से मिलने बुधवार तड़के बेंगलुरू पहुंचे. पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया है.

Digvijaya Singh, Congress: I’m a Rajya Sabha candidate from Madhya Pradesh, voting is scheduled for 26 March. My MLAs have been kept here, they want to speak to me, their phones have been snatched, police is not letting me speak to them saying there is a security threat to MLAs. https://t.co/WBWdVXefzC pic.twitter.com/mSaTGiDdd9

— ANI (@ANI) March 18, 2020