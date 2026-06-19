अब MP में भी UCC का काउंटडाउन शुरू, मोहन यादव सरकार ने तेज की तैयारी, विधानसभा में आएगा बिल

मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अलग-अलग वर्गों से सुझाव मिल रहे हैं और जुलाई में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में UCC विधेयक पेश किया जाएगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 19, 2026, 9:14 PM IST
अब MP में भी UCC का काउंटडाउन शुरू, मोहन यादव सरकार ने तेज की तैयारी, विधानसभा में आएगा बिल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव.

UCC in MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है. सरकार का दावा है कि इस विषय पर समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी (UCC) को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति प्रदेशभर में लोगों से राय ले रही है. इस समिति का मकसद केवल कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों को भी समझना है. सरकार का मानना है कि व्यापक जनभागीदारी के आधार पर तैयार की गई सिफारिशें भविष्य में नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बना सकती हैं.

और पढ़ें: MP News: अब इस BJP शासित राज्य में भी लागू होगा UCC, मुख्यमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव- पोर्टल भी बना

मोहन यादव ने विशेष रूप से ये भी उल्लेख किया कि मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने भी सकारात्मक सुझाव दिए हैं. उनके अनुसार, समाज के अलग-अलग वर्गों से संवाद स्थापित कर सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी फैसले से पहले सभी पक्षों की राय सुनी जाए. मुख्यमंत्री का कहना है कि यूसीसी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है.

‘धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाए’

समान नागरिक संहिता लंबे समय से राष्ट्रीय बहस का विषय रही है. इसके समर्थकों का तर्क है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने से न्याय व्यवस्था अधिक संतुलित और पारदर्शी बनेगी. वहीं, आलोचक मानते हैं कि इस विषय पर अत्यंत सावधानी और व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि अलग-अलग समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे.

मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. समिति प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर लोगों के विचार एकत्र कर रही है. इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

उत्तराखंड में हो चुका है लागू

राजनीतिक दृष्टि से भी ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो सकता है जो इस दिशा में ठोस पहल कर रहे हैं. बीजेपी लंबे समय से समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल करती रही है और अब राज्य स्तर पर इसे लागू करने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं.

इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. उन्होंने सड़कों और सीवर लाइन से जुड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया तथा शहर में नए फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की. साथ ही अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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