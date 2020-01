नई दिल्‍ली: तमिलनाडु (Tamil Nadu) की मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने सुपरस्‍टार रजनीकांत की समाज सुधारक ई वी रामासामी ‘पेरियार’ (E. V. Ramasamy Periyar) पर कथित टिप्‍पणी के मामले में दायर याचिका आज गुरुवार को खारिज कर दी है. एक द्रविड़ कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ‘मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाने के बजाय हाईकोर्ट क्यों जाएं?’

बता दें कि बीती 14 जनवरी को तमिल पत्रिका ‘तुगलक’ द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में रजनीकांत ने आरोप लगाया था, ”1971 में पेरियार ने सलेम में एक रैली निकाली थी, जिसमें भगवान श्रीरामचंद्र और सीता की वस्त्रहीन तस्वीरों को जूतों की माला के साथ चित्रित किया गया था.”

बीते 21 जनवरी मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत ने समाज सुधारक ई वी रामासामी ‘पेरियार’ द्वारा दशकों पहले निकाली गई एक रैली को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि वह न तो खेद प्रकट करेंगे और न ही माफी मांगेंगे तथा उनकी टिप्पणी तथ्यात्मक थी.

Tamil Nadu: Madras High Court dismisses the case filed by a Dravidian outfit against actor Rajinikanth on his comment against Periyar. The Court says ‘why rush to High Court instead of going to Magistrate Court?’ (file pic) pic.twitter.com/cgSoiEsyP2

