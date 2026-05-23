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Divorce Case: पत्नी ने पति से छुपाकर कराई बेटी की शादी, क्या इस आधार पर दोनों में होगा तलाक? HC ने सुनाया ये फैसला

Daughter marriage without father consent divorce case: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पिता को बिना बताए और उसकी आपत्ति की आशंका के डर से बेटी की गुपचुप शादी करा देना गंभीर मानसिक क्रूरता है. इस मामले में पत्नी ने अपनी बालिग बेटी की शादी अपने ही तलाकशुदा भाई यानि उसके मामा से गुपचुप तरीके से कराई थी.

Published date india.com Published: May 23, 2026 3:23 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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बिना बताए मामा से करा दी बेटी की शादी, मद्रास हाई कोर्ट ने पति को दी तलाक की मंजूरी,

Daughter secret marriage without husband consent case: क्या पत्नी का अपने पति से छिपाकर बेटी की शादी करा देना तलाक का आधार हो सकता है? पति से छिपाकर बेटी की शादी करना कब पति के साथ क्रूरता होगी? मद्रास हाई कोर्ट के सामने ऐसा ही मामला आया था, जिसमें पति ने पत्नी से तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. पति ने दावा किया कि पत्नी ने अपनी बालिग बेटी की शादी अपने ही तलाकशुदा भाई यानि उसके मामा से शादी करा दी थी. आइये जानते हैं पूरा मामला…

क्या है पूरा मामला?

1997 में  कपल की अरेंज्ड मैरिज से हुई थाी. दंपत्ति के दो बच्चे हैं. पति चेन्नई नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और उनका आरोप था कि पत्नी उसे लगातार अपमानित करती थी. विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब पत्नी अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई और पति को बिना बताए उसकी शादी बेंगलुरु में करा दी. हैरान करने वाली बात यह है कि, मां ने बेटी की शादी अपने ही सगे भाई यानी लड़की के सगे मामा, से करा दी. मामा का उम्र न केवल उम्र में लड़की से काफी बड़ा, 32 वर्ष, था, बल्कि पहले से तलाकशुदा भी था.

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पति ने मांगा तलाक

जब पति को इस बात की भनक लगी, तो उसके लिए साथ रहना नामुमकिन हो गया. इस आधार पर उसने पत्नी से तलाक मांगी. फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज की थी, जिसे पति ने मद्रास हाई कोर्ट ने चुनौती दिया था. पति ने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में उससे सहमति तो दूर, उन्हें शादी के बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई थी क्योंकि पत्नी को डर था कि पति इस बेमेल रिश्ते का विरोध करेंगे.

तलाक को मंजूरी

मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस के. राजशेखर की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. डिवीजन बेंच ने कहा कि एक पिता के लिए यह बेहद दर्दनाक और गहरे मानसिक सदमे जैसा है कि उसकी जवान बेटी की शादी उसकी जानकारी के बिना गुपचुप तरीके से कर दी जाए. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी का यह कृत्य हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत असहनीय मानसिक क्रूरता है. हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पीड़ित पति को तलाक की मंजूरी दी है.

पति के खिलाफ झूठी शिकायतें

अदालत ने जांच में यह भी पाया कि पत्नी ने न केवल गुपचुप शादी रचाई, बल्कि पति के करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस में झूठी शिकायतें भी दर्ज कराईं. इसके अलावा, उसने पति के फ्लैट का ताला तोड़कर वहां से जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान भी गायब कर दिए थे. इन सभी हरकतों ने मिलकर पति के लिए वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से प्रताड़ित करने वाला और नर्क जैसा बना दिया था.

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फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटा

इससे पहले फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को खारिज करते हुए पत्नी द्वारा दायर दांपत्य अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights) को मंजूरी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पूरी तरह गलत ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया. मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समर घोष बनाम जया घोष (2007) मामले में फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लगातार गहरा मानसिक दर्द देना क्रूरता है, इसलिए पति तलाक का हकदार है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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