मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद नहीं कर सकते पिछड़े वर्ग का दावा, धर्म परिवर्तन मामले में HC का ऐतिहासिक फैसला, जानें पूरा मामला

Madras High Court verdict on Islam conversion Backward Class status: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता. हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के साल 2024 के उस आदेश को भी असंवैधानिक करार दिया है जो ऐसा करने की इजाजत देता था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/madras-high-court-verdict-converting-to-islam-you-cannot-claim-backward-class-status-in-religious-conversion-case-8458874/ Copy

धर्म बदलकर मुस्लिम बनने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण (इमेज AI से है)

हिंदू से मुस्लिम बनने वाले शख्स को मुस्लिम कोटे से पिछड़ा वर्ग (BC) का आरक्षण नहीं मिलेगा; शख्स केवल एक मुस्लिम व्यक्ति माना जाएगा.

कोर्ट ने धर्म बदलने वालों को आरक्षण देने वाले तमिलनाडु सरकार के साल 2024 के आदेश को खारिज किया.

पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश का हवाला देकर कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में जाति के आधार पर पिछड़ा घोषित करना इसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

लब्बई या रावत जैसे विशेष मुस्लिम वर्गों का दर्जा केवल जन्म से तय होता है, कोई भी व्यक्ति धर्म बदलकर इन जातियों का हिस्सा नहीं बन सकता.

Madras HC religion conversion backward status: मद्रास हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, तो वह पिछड़ा वर्ग (BC) कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता. धर्म परिवर्तन करने के बाद वह सिर्फ एक मुस्लिम है और इसके अलावा कुछ नहीं. इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के साल 2024 के उस आदेश को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत धर्म परिवर्तन करने वालों को पिछड़े वर्ग के होने का आरक्षण दिया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था. शख्स ने साल 2016 में मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी. उसके दो बच्चे भी हैं. कुछ समय बीतने पर उसने मुस्लिम लब्बई (Muslim Lebbai) समुदाय का प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कयाथार के तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट कैसे पहुंचा मामला?

तहसीलदार के यहां से आवेदन खारिज होने के बाद शख्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनका मुवक्किल मुस्लिम समाज के नियमों का पालन करता है. स्थानीय जमात ने भी उसे स्वीकार कर लिया है और सर्टिफिकेट जारी किया है, इसलिए राजस्व विभाग के अधिकारी को इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है. दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की अगुवाई डिवीजन पीठ ने मांग से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का अपना धर्म बदलना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने की मांग करना कानूनी रूप से गलत है.

हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

फैसले में हाई कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद साहब के मैसेज का भी हवाला दिया. कोर्ट के अनुसार, “पैगंबर साहब ने कहा था कि सभी इंसान आदम और हव्वा की संतान हैं. किसी भी अरबी को गैर-अरबी पर या गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं है, सिवाय अच्छे कर्मों के. कोर्ट ने कहा कि जब इस्लाम हर इंसान को बराबर मानता है, तो उसमें जातियों के आधार पर किसी को पिछड़ा या अगड़ा बताना इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.”

जाति जन्म से तय होती है, धर्म परिवर्तन से नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक कारणों से मुस्लिम समाज में भी कुछ वर्ग बन गए हैं, जैसे कि रावत, मरक्कयार या दक्कनी, लेकिन ये केटेगरी केवल जन्म से तय होती हैं. कोई भी व्यक्ति धर्म बदलकर इनमें से किसी खास जाति या वर्ग का हिस्सा नहीं बन सकता. बता दें कि तमिलनाडु कानून के तहत केवल 7 मुस्लिम समुदायों जैसे अंसार, दक्कनी, दुदेकुला, लब्बई, मपिल्ला, शेख और सैयद को ही पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है. कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति जन्म से इन समुदायों में पैदा नहीं हुआ, उसे यह सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता.