मेरठ/ नागपुर/ भोपाल: देश में रेप की घटनाएं रुक नहीं हैं और हर रोज कई मामले सामने आ रहे हैं. अलीगढ़ और भोपाल, जबलपुर समेत कई जगहों पर मासूम बच्‍च‍ियों से रेप के बाद ताजा मामला मेरठ जिले का है, जहां एक मदरसा के मौलवी ने 12 साल की लड़की के साथ रेप किया है. 12 साल की लड़की से रेप के आरोप में पुलिस ने सोमवार को एक मदरसे के हाफिज को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक मेरठ जिले के खेरी कलां गांव में एक मदरसे के कमरे में मौलवी ने 12 साल की बच्‍ची के साथ रेप किया. शोर मचाने के बाद छात्रों ने इस मौलवी को दबोचा लेकिन अंधेरे के कारण वह भागने में सफल रहा हालाकि, पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बच्‍ची का अस्‍पताल में इलाज चल रहा है.

प्रवक्ता के अनुसार, नाबालिग से बलात्कार की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शाहिद की पिटाई कर दी. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि पिटाई के दौरान शाहिद गांववालों को चकमा देकर फरार हो गया. उसे सोमवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह मेरठ-करनाल हाईवे पर बस के इंतजार में था.

Meerut: A madrasa teacher has been arrested for allegedly raping a 12-year-old girl in Kheri Kalan village. pic.twitter.com/huvWFFOp9N

जिला पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र के खेड़ीकला गांव के मदरसे के हाफिज शाहिद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है. शाहिद पर गांव की ही 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है. पीड़िता के ताऊ नौशाद की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज की गई है.

कानपुर में भी मदरसा टीचर ने 15 साल की लड़की से रेप किया

कानपुर में रविवार शाम हुई एक अन्य घटना में, एक मदरसा शिक्षक ने 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी की पहचान 35 वर्षीय जावेद के रूप में की गई है. जावेद ने मदरसा परिसर में स्थित एक कमरे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. काफी मशक्कत के बाद आखिर पुलिस ने भागने के फिराक में रहे जावेद को गिरफ्तार कर लिया.

कुशीनगर में एक नाबालिग के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया

कुशीनगर जिले में नौ जून को एक नाबालिग लड़की के साथ छह लोगों ने कथित तौर पर मिलकर दुष्कर्म किया. इन छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

जालौन जिले में 7 साल की बच्‍ची का शव दो दिन बाद खेत में मिला

जालौन में हुई एक घटना है, जहां एक खेत में सात साल की बच्ची का शव मिला. बच्ची के गले में उसकी सलवार बंधी हुई थी. इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. खेलने के लिए घर से निकली बच्ची सात जून से लापता थी. ग्रामीणों को उसका शव ठीक दो दिन मिला और बच्ची के परिवार को इसकी सूचना दी गई.

हमीरपुर जिले में 11 साल की बच्‍ची से रेप और मर्डर

हमीरपुर जिले में 11 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. पीड़ित बच्ची के नग्न शव को नौ जून को तड़के कब्रिस्तान में पाया गया. इन घटनाओं का जिक्र किया गया है. ये सभी 30 मई को अलीगढ़ हादसे के बाद ही हुई हैं, जहां गला दबाकर ढाई साल की बच्ची की हत्या कर दी गई.

दो दरिंदों ने 15 साल की लड़की को अगवा कर रेप किया

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दो व्यक्तियों ने 15 वर्षीय एक लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया. यह घटना सोमवार को कंधला थाना क्षेत्र अन्तर्गत खंदरौली गांव में हुई. किशोरी एक खेत में बेहोश अवस्था में मिली. आरोपियों की पहचान सुहेल और सोनम के रूप में की गई है. दोनों फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, दो लोगों ने घर के बाहर से लड़की का अपहरण किया और फिर नजदीक के एक खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया.

नागपुर में 4 साल की मासूम के साथ युवक ने की दरिंदगी

महाराष्‍ट्र के नागपुर में एक चार साल की बच्‍ची के साथ दिल दहलाने वाली घटना हुई है. शहर के वाडी इलाके में एक 25 साल के युवक ने भूषण दहट ने मासूम के साथ रेप किया है. पहले उसने बच्‍ची को अश्‍लील वीडियो दिखाए और फिर इसके बाद उसके साथ रेप किया.

Nagpur: A 4-year-old girl was allegedly raped by a 25-year-old man in Wadi. RL Pathak, Police Inspector says,”The accused has been identified as Bhushan Dahat , he showed the girl some obscene video & then raped her. Case registered under section 376 of IPC.” #Maharashtra pic.twitter.com/8ybH7EENZJ

