प्रयागराजः आज पावन नगरी प्रयागराज में माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है. पौष पूर्णिमा के पर्व पर लगभग 40 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचने की उम्मीद है. प्रशासन ने मेले को देखते हुए सरक्षा संबंधी सभी इंतजाम किए हैं. यह माघ मेला 10 जनवरी 2020 से शुरू होकर 21 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व तक चलेगा.

मेले का पहला स्नान आज है जबकि इसका दूसरा पावन स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा. माना जा रहा है मकर संक्रांति के कारण यहां उस दिन लगभग 90 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. इस माघ मेले का तीसरा पावन स्नान मौनी आमावस्या को 24 जनवरी को होगा. बसंत पंचमी (30 जनवरी) को चौथा स्नान होगा जबकि पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा(9 फरवरी) के दिन होगा. आखिरी स्नान महाशिवरात्रि (21 फरवरी) के दिन होगा, जिसमें 15 से 20 लाख लोग संगम में स्नान करने के लिए आ सकते हैं.

Prayagraj: Devotees offer prayers and take holy dip on the occasion of Paush Purnima, at Sangam ghat pic.twitter.com/qgoh1stwHG

