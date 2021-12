Mahabodhi Temple Blasts Case Verdict: बिहार की राजधानी पटना (Patna) की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्‍पेशल कोर्ट (Special NIA court) ने आज शुक्रवार को 2018 महाबोधि मंदिर परिसर में विस्फोट (for planting IED Mahabodhi temple) में दोषी करार दिए गए 8 जेबीएम आतंकियों में से तीन को उम्रकैद और 5 आतंकवादियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि पटना की विशेष एनआईए अदालत (Patna’s Special NIA court) ने 2018 महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में तीन आतंकियों को आजीवन कारावास, 5 अन्य को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है.Also Read - Bihar Gaya Wedding: घोड़े पर सवार होकर दूल्हे को लेने पहुंची एयर होस्टेस दुल्हनिया, खूब नाचे बाराती, देखें तस्वीरें

Patna’s Special NIA court sentences three persons to life imprisonment, 5 others to jail for 10 years in the 2018 Mahabodhi Temple blasts: Special Public Prosecutor Lalan Prasad Sinha

— ANI (@ANI) December 17, 2021