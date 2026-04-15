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महाकाल के भक्तों को लगा बड़ा झटका! अब फ्री नहीं देख पाएंगे भस्म आरती, जानिए ऑनलाइन कैसे होगी बुकिंग

Mahakal Temple News: अब तक महाकाल मंदिर में भस्म आरती भक्तों निःशुल्क परमिशन दी जाती थी लेकिन अब इसके लिए श्रद्धालुओं को 200 रुपए फीस देनी होगी.

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Mahakal Temple News: मध्य प्रदेश के श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है. हर दिन हजारों श्रद्धालु इस आरती के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. पहले लोग घंटों लाइन में लगकर ऑफलाइन परमिशन लेकर इस आरती में शामिल होते थे. कई भक्त तो सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते थे ताकि उन्हें मौका मिल सके. लेकिन अब मंदिर समिति ने बड़ा बदलाव किया है. ऑफलाइन परमिशन की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि अब श्रद्धालु सीधे जाकर परमिशन नहीं ले पाएंगे. इस फैसले के बाद कई लोगों के लिए प्रक्रिया बदल गई है और उन्हें नई व्यवस्था के अनुसार ही दर्शन करना होगा.

अब हर भक्त को देना होगा शुल्क

पहले भस्म आरती के लिए कुल 1700 लोगों को परमिशन मिलती थी. इनमें से 300 लोगों को निःशुल्क एंट्री दी जाती थी. हालांकि इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जिनके पास समय होता था, वे बिना पैसे दिए भी दर्शन कर लेते थे. अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है. नई व्यवस्था के अनुसार, सभी श्रद्धालुओं को भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. इसके लिए हर व्यक्ति को 200 रुपए फीस देनी होगी. यानी अब मुफ्त में भस्म आरती देखने का विकल्प नहीं रहेगा. यह बदलाव उन लोगों के लिए खास असर डाल सकता है जो दूर-दूर से आते हैं और कम बजट में यात्रा करते हैं.

ऐसे करें भस्म आरती की बुकिंग

मंदिर समिति ने 9 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब भस्म आरती की बुकिंग केवल ऑनलाइन ही होगी. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in पर जाना होगा. बुकिंग एक दिन पहले सुबह 8 बजे शुरू होती है. उदाहरण के लिए, अगर आपको 16 अप्रैल की आरती देखनी है, तो 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे ही बुकिंग करनी होगी. यह प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर चलेगी. यानी जो पहले बुकिंग करेगा, उसे ही सीट मिलेगी. इसलिए समय पर लॉगिन करना बहुत जरूरी होगा.

संध्या और शयन आरती के नियम भी बदले

भस्म आरती के अलावा, मंदिर में होने वाली संध्या आरती और शयन आरती के नियम भी पहले ही बदले जा चुके हैं. अब इन दोनों आरतियों के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है. संध्या और शयन आरती के दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपए फीस तय की गई है. संध्या आरती की बुकिंग दोपहर 12 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे तक दर्शन का समय रहता है. वहीं, शयन आरती के लिए बुकिंग शाम 4 बजे से शुरू होती है और रात 10 बजे तक दर्शन किया जा सकता है. हालांकि, मंदिर में चलित दर्शन की सुविधा अभी भी बिना शुल्क के उपलब्ध है, जिससे सामान्य दर्शन करने वाले भक्तों को राहत मिलती है.

पहले से प्लान करना होगा जरूरी

नई व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. पहले भस्म आरती की सामान्य बुकिंग 3 महीने पहले खुलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 1 महीने पहले कर दिया गया है. जैसे मई महीने के लिए बुकिंग 21 अप्रैल से शुरू होगी, और आगे हर महीने की बुकिंग उसी से एक महीने पहले खुलेगी. हर महीने की 1 तारीख को सुबह 8 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी. इस बदलाव का मतलब साफ है. अब जो भी भक्त भस्म आरती देखना चाहते हैं, उन्हें पहले से प्लान करना होगा और समय पर बुकिंग करनी होगी. थोड़ी सी देरी भी मौका छीन सकती है. कुल मिलाकर, नई व्यवस्था से प्रक्रिया आसान तो हुई है, लेकिन अब बिना तैयारी के दर्शन करना मुश्किल हो गया है.

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