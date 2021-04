Mahakumbh on Somavati Amavasya, Haridwar, Uttarakhand, News: उत्‍तराखंड के हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में आज सुबह से बड़ी संख्‍या में साधु, संत और आम लोग स्‍नान कर रहे हैं. आज 12 अप्रैल को महाकुंभ का सोमवती अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान (second royal bath of Mahakumbh) है और अगला 13 अप्रैल को नव संवत्सर का दूसरा स्नान और 14 अप्रैल को बैसाखी का तीसरा शाही स्नान होगा, जिनमें सभी 13 अखाडों से जुडे़ साधु संत स्नान करते हैं. Also Read - Kumbh 2021: महाकुंभ में पहुंचे अखिलेश यादव, शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद

कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने बताया कि 12 अप्रैल को महाकुंभ का सोमवती अमावस्या का दूसरा शाही स्नान, 13 अप्रैल को नव संवत्सर का स्नान और 14 अप्रैल को बैसाखी का तीसरा शाही स्नान है जिनमें सभी 13 अखाडों से जुडे साधु संत स्नान करते हैं.

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से इन विशेष स्नान पर्वों पर स्नान के लिए नीलधारा जैसे अन्य सुंदर और प्राकृतिक घाटों का उपयोग करने की अपील की थी. महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और संतों को सतर्कता बरतने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जा रहा है.

#WATCH | People take a holy dip in Ganga river at Har Ki Pauri in Haridwar, Uttarakhand. pic.twitter.com/xgnAbc9hAW

उत्तराखंड सूचना विभाग ने रविवार को बताया था कि सोमवार को महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़े मां गंगा में स्नान करेंगे. इनमें सात सन्यासी अखाड़े, तीन बैरागी व तीन वैष्णव अखाड़े करेंगे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान. सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान करेंगे.

Uttarakhand: People take a holy dip in Ganga river at Har Ki Pauri in Haridwar.

Kumbh Mela IG Sanjay Gunjyal says, “General public will be allowed here till 7 am. After that, this area will be reserved for akharas”. pic.twitter.com/9PtcP9WwwG

