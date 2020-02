ग्वालियर (मध्य प्रदेश): राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में भाग लेने के लिए अयोध्या में आमंत्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण में किसी भी सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लिया जाएगा. यह जानकारी उन्होंने ग्वालियर में अपने यात्रा के दौरान दी.

All CMs will be invited for temple construction, will take no funds from govt: Mahant Nritya Gopal Das

