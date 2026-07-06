'जिसने पाप किया है उसे...', चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास ने लिखी चिट्ठी

महंत नृत्य गोपाल दास चिट्ठी में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हर उस व्यक्ति को सजा दिलाएंगे जो इस पाप में शामिल रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 6, 2026, 1:42 PM IST
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महंत नृत्यगोपालदास ने चिट्ठी लिखकर कहा कि जिसने भी ये पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में SIT जांच जारी है. जांच के बीच आज (जुलाई, 06, 2026) श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है. बैठक से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वह इस घटना से बेहद आहत हैं. महंत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी लिखकर कहा कि जिसने भी ये पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हर उस व्यक्ति को सजा दिलाएंगे जो इस पाप में शामिल रहा है.

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने चिट्ठी में लिखा, ‘श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं. जिसने भी ये पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा है उसको सजा दिलाएंगे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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