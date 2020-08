देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 लाख 96 हजार से ज्यादा हो गई है और इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47,033 पहुंच गया है. इस बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास (Nritya Gopal Das) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं. मालूम हो कि महंत नृत्य गोपाल दास ने 5 अगस्त को राम मंदिर (Ram Mandir) भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ मंच साझा किया था. Also Read - अब इनकम टैक्स अफसरों से नहीं होगा सामना, पीएम ने लॉन्च की ये सेवा, जानिए अहम बातें

CM has taken details of the health status on Mahant Nitya Gopaldas (in file pic) who has tested COVID19 positive. He has spoken to DM Mathura and to Dr Trehan of Medanta and requested for immediate medical attention for him at the hospital: Chief Ministers' Office pic.twitter.com/w3T8LN9Afz

— ANI UP (@ANINewsUP) August 13, 2020