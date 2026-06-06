1100 साल पुराने मठ में खूनी खेल! सोते हुए महंत को चाकुओं से गोदा, हत्या के पीछे का क्या है राज?

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जनता को आश्वासन दिया है कि कई टीमें मामले की जांच कर रही हैं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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महंत देवानंद महाराज की हत्या ने उठाए बड़े सवाल

राजस्थान के कोटा जिले में एक मठ के महंत की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना से साधू-संतों में जबरदस्त नाराजगी है और उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से मना कर दिया. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे.जानकारी के अनुसार, कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में चंद्रसाल मठ के महंत की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की. बदमाशों ने सोते हुए महंत देवानंद महाराज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. पुलिस ने बताया कि घटना देर रात की है. ग्रामीणों को महंत लहलुहाल हालत में पड़े मिले. उन्हें गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, देवानंद महाराज मायापुरी अखाड़े के महंत थे. वे सवाई माधोपुर जिले के रजवाना के रहने वाले थे. जो पिछले 4 साल से कोटा स्थित चंद्रेसल मठ में रह रहे थे.

हत्या के समय क्या रहे थे महंत

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, महंत मठ के भीतर अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, तभी हमलावर परिसर में घुस आए और धारदार हथियारों से उन पर बार-बार वार किए. मदद की गुहार सुनकर सेवक और आसपास के निवासी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए.

पुलिस को संदेह है कि हमलावरों ने अपराध करने से पहले एक आरोपी ने महंत को उनके कमरे में बंद कर दिया था. जब सेवक और ग्रामीण कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देवानंद महाराज को खून से लथपथ पाया. महाराज को तुरंत कोटा के महाराव भीम सिंह (एमबीएस) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अत्यधिक रक्तस्राव और कई घावों के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है. पुलिस अभी तक हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं लगा पाई है.

करीब 11 सौ साल पुराने मठ में हत्या

कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि देर रात महंत पर धारदार हथियार से हमला हुआ. अस्पताल में इलाज के दौरान महंत ने दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टता यह मामला मठ में आपसी विवाद का हो सकता है. संतों का एक ट्रस्ट बन हुआ है, जिसके नाम पर काफी जमीन भी है. मठ में पदों को लेकर भी आपसी विवाद भी रहा होगा. फिलहाल, हम हर एंगल से घटना की जांच कर रहे हैं. करीब 11 सौ साल पुराने मठ में हत्या से सभी साधू-संत और हिंदू संगठनों में नाराजगी है, जिन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक शव को मुर्दाघर से नहीं उठाने की बात कही है. एक महंत ने कहा, “मठ में महात्मा का निधन हुआ है. कारण क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. हमारी मांग है कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, हम लोग शव को नहीं ले जाएंगे.”

हिंदू संगठनों में आक्रोश

इस दौरान पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है. पुलिस को चालान काटने के अलावा कोई काम नहीं सूझता है. मठ के अंदर महंत की हत्या से स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है. प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर मामला अनसुलझा रहा तो वे आंदोलन करेंगे. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंद्रसाल गांव और एमबीएस अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

कोटा के एएसपी सुमन चंद ने कहा, “पुलिस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर हत्या के हर पहलू की जांच कर रही हैं. अपराध स्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं.” (इनपुट एजेंसी से)