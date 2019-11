मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर सरकार बनाने की इच्छा जताई. हालांकि महाराष्ट्र में गैर-भाजपाई सरकार बनाने के शिवसेना के प्रयासों को ऐन मौके पर उस समय झटका लगा जब कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ और अधिक बातचीत करने की बात कही, वहीं राज्यपाल ने शिवसेना को और वक्त देने से मना कर दिया.

उन्होंने राज्यपाल से स्थाई सरकार गठन के लिए और समय मांगा. आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से बात करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “हमने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. हमने उनसे कम से कम 2 दिन का समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया. हालांकि उन्होंने हमारे दावे (सरकार बनाने के लिए) को अस्वीकार नहीं किया लेकिन समय नहीं दिया. हम राज्य में सरकार बनाने के प्रयासों में लगे रहेंगे.”

Aaditya Thackeray, Shiv Sena: We told the Guv that we’re willing to form the govt. We asked him for at least 2 days time but we weren’t given time. The claim (to form govt) wasn’t denied but the time was. We’ll continue to put in efforts to form govt in the state. #Maharashtra pic.twitter.com/BwqSgddKL4

— ANI (@ANI) November 11, 2019