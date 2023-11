Mumbai Air Pollution: दिल्ली ही नहीं मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, AQI खराब होने के कारण देखी गई धुंध की चादर

Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्की देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल भी बेहद खराब है. यहां भी लोग प्रदूषण से परेशान हैं. आज भी यहां एयर क्वालिटी खराब होने के कारण आसमान में धुंध की चादर नजर आई. लोग मास्क पहनकर बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं.

हालांकि, वर्ली, बांद्रा और चेंबूर जैसे कुछ स्थानों में AQI 200- 250 के बीच है, लेकिन कई इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं. ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर पर स्वत: संज्ञान लिया है. एक दिवसीय विश्व कप मैचों के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही शहर की सभी प्रमुख सड़कों की धुलाई कर रही है.

#WATCH | Maharashtra: A layer of haze visible in Mumbai this morning as air quality deteriorates.

(Visuals from CST, shot at 6:45 am) pic.twitter.com/EZRYG7hEyv

— ANI (@ANI) November 6, 2023