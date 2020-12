Maharashtra and Punjab govt issues SOP for new variant of Coronavirus virus strain: ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिमएशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. वहीं, पंजाब सरकार ने भी पंजाब सरकार यूनाइटेड किंगडम में पाए गए कोरोनावायरस वायरस के नए संस्करण के लिए एसओपी जारी की है. Also Read - New Coronavirus strain Latest News: ब्र‍िट्रेन से आए यात्र‍ियों को रात में ही सीधे quarantine किया गया

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "ब्रिटेन के 262 यात्रियों में से 8 यात्रियों का कोरोना टेस्‍ट पॉजिटिव आया है और एसओपी के अनुसार उन्‍हें क्‍वारंटीन कर दिया गया हैं." बता दें कि ब्रिटेन से अमृतसर आयी एयर इंडिया की उड़ान के सात यात्रियों और चालक दल के एक सदस्य के मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता लगा था.

Punjab government issues SOP for the new variant of Coronavirus virus detected in the United Kingdom

Punjab Health Minister says, “8 travellers out of 262 travellers from the UK have tested positive and have been isolated as per SOPs.”

