नई दिल्लीः महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीज लगभग लगभग आ गए हैं. धीरे धीरे स्थिर हो रहे चुनावी रुझानों के बाद अब सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां में सरकार बनाने के लिए गहमागहमी तेज हो गई है. इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को जनादेश दिया है और भाजपा की सरकार को इस चुनाव में नकारा है.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जब सरकार बनाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमारी और शिवसेना की विचार धारा पूरी तरह से अलग है और हमारी पार्टी शिवसेना के साथ गठजोड़ के लिए कभी नहीं सोच सकती. प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष ने कड़ी मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि भाजपा इन चुनावों में इतने पीछे चली गई है.

Nationalist Congress Party (NCP) President, Sharad Pawar: NCP-Congress and other allies will decide together, the future course of action. We will not go with Shiv Sena. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/JAr4WaWFVP

— ANI (@ANI) October 24, 2019