नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है. इस सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. सूची में, सात निर्वाचन क्षेत्रों-मुक्तानगर, कटोल, तुमसर, नासिक पूर्व, बोरिवली, घाटकोपर पूर्व और कोलाबा के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. इन सीटों पर क्रमश: रोहिणी खडसे, चरण सिंह ठाकुर, प्रदीप पडोले, राहुल ढिकाले, सुनील राणे, पराग शाह और राहुल नार्वेकर चुनाव लड़ेंगे. हालांकि इस लिस्ट में पार्टी के शीर्ष नेता विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता और एकनाथ खडसे को हटा दिया है.

इसके साथ ही बीजेपी और शिवसेना के बीच अंतिम सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल हो गया. बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिवसेना 124 सीटों पर और अन्य सहयोगी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बीजेपी अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रही है.

7 उम्मीदवारों की चौथी सूची में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे को मुक्ताईनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनके पिता व पूर्व मंत्री को टिकट नहीं मिला है. राज्य के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक एकनाथ खडसे को देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री रहते हुए अनियमितताओं के आरोपों के बाद दरकिनार कर दिया गया था. हालांकि उनकी बेटी टिकट देकर भाजपा ने काफी हद तक एकनाथ खडसे की नाराजगी जरूर कम की है.

कयास लगाए जा रहे थे टिकट न मिलने से नाराज एकनाथ खडसे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि उन्होंने इस तरह की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे शरद पवार से एक साल से नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा, “शरद पवार से न ही मेरी कोई मुलाकात और न ही कोई बातचीत हुई है. मुझे नहीं पता कि वह एनसीपी में शामिल होने की झूठी कहानी क्यों फैलाई जा रही है, या मैं उनके संपर्क में हूं. मुझे नहीं पता कि पार्टी (बीजेपी) मुझे क्या जिम्मेदारी देगी लेकिन मैं उसके लिए समर्पित कार्यकर्ता रहूंगा.”

Eknath Khadse, BJP: I’ve not met or had any conversation with Sharad Pawar since a yr.I don’t know why is he spreading false story of me joining NCP or even contacting him.I don’t know what responsibility party (BJP) will bestow on me but I’ll remain dedicated worker of it.(3.10) pic.twitter.com/36dBR0ygMk

— ANI (@ANI) October 4, 2019