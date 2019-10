मुंबई: भाजपा (BJP) ने आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election 2019 ) के लिए मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसमें अगले पांच वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था एक हजार अरब तक पहुंचाने, पांच करोड़ रोजगार का सृजन करने और वर्ष 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया है.

There are 16 broad issues that are the core subjects of our ‘Sankalp Patra’. Some of them are:

👉 A drought-free Maharashtra in the next 5 years.

👉 12 hours of electricity everyday for farmers generated by solar energy.

👉 1 crore jobs in the next 5 years. #BJPMahaSankalpPatra pic.twitter.com/phbyq8Abir

