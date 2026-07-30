स्कूल में आइसक्रीम-कोल्ड ड्रिंक्स, वड़ा पाव-समोसा समेत सब जंक फूड पर रोक, सरकार का का सख्त आदेश

बच्चों के बढ़ते वर्षों में स्वस्थ और संतुलित आहार बहुत जरूरी है. राज्य सरकार बच्चों के भविष्य को स्वस्थ बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है.

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बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता (image AI)

यह आदेश पूरे राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा.

करीब 2 करोड़ छात्रों को प्रभावित करेगा.

22 महीने से 17 साल तक के बच्चों को लक्षित कररेगा यह नियम.

जिला और तालुका स्तर पर वर्कशॉप आयोजित कर जागरूकता फैलाई जाएगी. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 30 जुलाई 2026 को स्कूलों के आसपास जंक फूड पर सख्त नियम जारी किए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में जंक फूड पर बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र FDA ने स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) वाले जंक फूड की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही सभी स्कूल कैंटीन के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है. indiatoday की खबर के मुताबिक, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंधे ने कहा कि स्कूल परिसर के अंदर और 50 मीटर की परिधि में वड़ा पाव, समोसा, डीप फ्राइड स्नैक्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसी चीजें बेचना, मुफ्त बांटना या उनका विज्ञापन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

यह कदम बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करने और उनकी शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. मुंधे ने स्पष्ट किया कि 22 महीने से 17 साल तक के बच्चों को लक्षित करते हुए यह नियम सभी शिक्षा बोर्डों के स्कूलों, सरकारी और प्राइवेट दोनों पर लागू होगा. स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा.

स्कूल कैंटीन के लिए लाइसेंस अनिवार्य

FDA ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2021 के तहत सभी स्कूल कैंटीन, मिड-डे मील सेंटर और हॉस्टल किचन के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. स्कूल खुद कैंटीन चलाना चाहें तो भी उन्हें FDA से लाइसेंस लेना होगा. केवल लाइसेंस्ड वेंडर्स ही कैंटीन चला सकेंगे. FDA कमिश्नर ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वाले प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी. FDA इंस्पेक्टर साल में कम से कम दो बार हर स्कूल का निरीक्षण करेंगे. राज्यभर में जल्द ही निरीक्षण शुरू होंगे.

उद्देश्य और प्रभाव

मुंधे ने कहा कि विटामिन्स और जरूरी पोषक तत्वों की कमी से उनका विकास प्रभावित होता है. इस नियम से जंक फूड की आसान उपलब्धता कम होगी और फल, अनाज जैसी पौष्टिक चीजों को बढ़ावा मिलेगा. यह आदेश पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा और 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों को सीधा फायदा पहुंचाएगा. हाल ही में FDA ने मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स और क्लब्स के लाइसेंस सस्पेंड किए थे, जहां हाइजीन और फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया. इससे साफ है कि महाराष्ट्र FDA खाद्य सुरक्षा पर सख्ती बढ़ा रहा है.

यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, हालांकि लागू करने में चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे आसपास की दुकानों पर नजर रखना और अभिभावकों-स्कूलों की जागरूकता.