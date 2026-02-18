  • Hindi
देश के इस हिस्से में मजदूरी पाने के लिए Uterus निकलवाती हैं महिलाएं, वजह जानकर रो पड़ेंगे

एक्टिविस्ट और प्रभावित औरतों का सर्वे करने वाली स्टडीज़ का कहना है कि इस घटना के पीछे सोशियो-इकोनॉमिक कारण हैं. औरतें अपनी मर्ज़ी से या मजबूरी में, दो मुख्य कारणों से "गर्भाशय-रहित" हो रही हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर, AI द्वारा बनवाई गई
ये कहानी महाराष्ट्र राज्य के बीड ज़िले के गांवों की महिलाओं की है. महिला, जिसका शरीर का सबसे खास अंग गर्भाशय माना जाता है, वह उसे निकलवा रही है. आप सोचिए कि दुनिया की कौन सी औरत ऐसी होगी जो अपने शरीर का वो हिस्सा की निकालने का फैसला करे, जो उसे मां बनने का सौभाग्य देता है. इन औरतों की ऐसी क्या मजबूरी है, वे ऐसा क्यों कर रही हैं, आइए जानते हैं उनके साथ ज़िंदगी ऐसी कौन सी ज्यादती कर रही है, जिससे उन्हें ये सख्त फैसला लेना पड़ रहा है. आइए जानते हैं दर्द भरी दास्तां.

aljazeera की रिपोर्ट के मुताबिक, पुष्पा नाम की महिला किसान है और दो बच्चों की मां हैं. वह 26 साल की थीं जब उन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और पेट में दर्द हुआ. उन्होंने दो साल तक दवा ली, जब तक कि डॉक्टर ने ज़्यादा गंभीर “इलाज” नहीं बताया. फिर उन्होंने अपना गर्भाशय निकलवाने के लिए सर्जरी करवाई. फिर वह भी महाराष्ट्र के बीड ज़िले के गांवों की उन औरतों में से एक बन गईं, जिन्होंने अपना गर्भाशय निकलया है.

ये फैसला वह कैसे ले पाईं

पुष्पा ने कहा यह फ़ैसला लेना आसान नहीं था. लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा करने के लिए हिम्मत दी, क्योंकि दर्द से मेरे काम पर असर पड़ रहा था. गर्भाशय से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और मेरा वज़न बढ़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले तीन सालों में बीड में 4,500 से ज़्यादा जवान औरतों की शायद गैर-ज़रूरी हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय निकाला गया) हुई है.

एक्टिविस्ट और प्रभावित औरतों का सर्वे करने वाली स्टडीज़ का कहना है कि इस घटना के पीछे सोशियो-इकोनॉमिक कारण हैं. औरतें अपनी मर्ज़ी से या मजबूरी में, दो मुख्य कारणों से “गर्भाशय-रहित” हो रही हैं.

  • पहला यह कि डॉक्टर उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें डराकर यह यकीन दिला रहे हैं कि महंगी सर्जरी ज़रूरी है और इसलिए वे मुनाफ़ा कमा रहे हैं.
  • दूसरा यह कि पीरियड्स के कारण काम में रुकावट आती है.

बीड एक सूखा-ग्रस्त इलाका है, जहां गन्ना काटना इनकम का मुख्य ज़रिया है. अक्टूबर से मार्च तक गन्ना काटने के मौसम में, औरतें अक्सर सुबह 4 बजे उठकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं. फिर काम का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है और शाम को सूरज डूबने के आसपास, 6:30 बजे खत्म होता है.

खेत का काम मुश्किल होता है और इसके लिए शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत की ज़रूरत होती है. गन्ना कटने के बाद, उन्हें एक साथ बांधा जाता है. महिलाएं अपने सिर पर बोझ उठाती हैं.

हिस्टेरेक्टॉमी करवाना कैंसर से बचाव

aljazeera की रिपोर्ट के मुताबिक, वज्रंतवाड़ी गांव की 45 साल की गन्ना काटने वाली रुख्मिनी तंडाले को डॉक्टर ने बताया कि हिस्टेरेक्टॉमी करवाने से कैंसर से बचा जा सकता है. अन्य महिा ने कहा कि दवाओं पर खर्च करते रहने से बेहतर था कि एक बार में ऑपरेशन में इन्वेस्ट किया जाए.

महिलाओं को अक्सर यह यकीन दिलाया जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उनके यूट्रस का कोई इस्तेमाल नहीं है और उन्हें जल्दी-जल्दी गैर-ज़रूरी सर्जरी करवानी पड़ती है.

aljazeera की रिपोर्ट के मुताबिक, बीड में किसानों को आमतौर पर एक कॉन्ट्रैक्टर काम पर रखता है, जो कपल्स को एक यूनिट के तौर पर काम पर रखता है. कॉन्ट्रैक्टर कपल को एक साल के लिए काम पर रखते हैं और उन्हें लगभग 1,50,000 रुपये एडवांस देते हैं. इसे पैसे के लिए काम करने के लिए, महिलाओं को हर दिन काम पर आना पड़ता है और कुछ तो अपनी मर्ज़ी से हिस्टेरेक्टॉमी करवा लेती हैं ताकि उनके पीरियड्स की वजह से उनके रूटीन पर असर न पड़े.

