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VIDEO: 3300 करोड़ के मालिक BJP विधायक बने भिखारी, मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर क्यों करना पड़ा ऐसा

पराग शाह अभी घाटकोपर ईस्ट विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं. इससे पहले BMC के पार्षद भी रह चुके हैं. उन्होंने 1991 में अपने पारिवारिक कंस्ट्रक्शन कारोबार से कामकाजी जीवन की शुरुआत की थी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 14, 2026, 9:49 PM IST
VIDEO: 3300 करोड़ के मालिक BJP विधायक बने भिखारी, मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर क्यों करना पड़ा ऐसा
पराग शाह के मुताबिक, उनके भिखारी बनने के पीछे गुरु की सलाह थी. (Video Grab)

बिखरे और गंदे बाल, लंबी दाढ़ी, बदन पर फटे-पुराने कपड़े, बेजान सा चेहरा और हाथ में कटोरा. आमतौर पर सड़कों पर हमें भिखारी ऐसे ही दिखते हैं. मुंबई की सड़कों पर ऐसा ही एक भिखारी लोगों से मदद मांगता नजर आया. लेकिन, जब इस शख्स की पहचान सामने आई; तो हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, ये कोई आम भिखारी नहीं था. ये मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से BJP विधायक पराग शाह थे. सवाल उठता है कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक पराग शाह आखिर भिखारी बनकर सड़कों पर क्यों घूम रहे थे?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पराग शाह घाटकोपर की सड़कों पर भिखारी के वेश में दिखाई दे रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया था, जिसकी वजह से आसपास मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं पाए. पराग शाह ने लोगों से मदद मांगी. भिखारी बनकर उन्होंने ये समझना चाहा कि बिना पद, पहचान और पैसे के एक आम इंसान के साथ समाज किस तरह व्यवहार करता है.

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3300 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं पराग शाह

पराग शाह इससे पहले BMC के पार्षद भी रह चुके हैं. उन्होंने 1991 में अपने पारिवारिक कंस्ट्रक्शन कारोबार से कामकाजी जीवन की शुरुआत की थी. वह अभी घाटकोपर ईस्ट विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं. साथ में रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हुए हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, 2024 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा घोषित की थी. इसी वजह से उन्हें महाराष्ट्र के सबसे अमीर उम्मीदवारों में गिना गया था. 2019 में भी वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल थे.

गुरु ने दी थी भिखारी बनने की सलाह

पराग शाह के मुताबिक, उनके भिखारी बनने के पीछे गुरु की सलाह थी. उनके गुरु ने उन्हें एक दिन अपनी पहचान और पद को पीछे छोड़कर आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जीने का अनुभव लेने को कहा था. इसी सलाह के बाद उन्होंने अपना रूप बदला. फिर घाटकोपर की सड़कों पर भिखारी के रूप में घूमने का फैसला किया.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पराग शाह ने बताया कि विधायक के तौर पर जब वह लोगों के बीच जाते हैं, तो उन्हें सम्मान मिलता है. उनसे मिलने के लिए लोग इंतजार करते हैं. उनका पद उनकी पहचान बन जाता है. ऐसे में जब उन्होंने अपना पद और पहचान छिपाकर लोगों के सामने मदद मांगी, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी.

किसी ने 20 रुपये दिए, तो किसी ने खाना

भिखारी के वेश में घूमते हुए पराग शाह को अलग-अलग लोगों से अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं. रिपोर्ट के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने उन्हें 20 रुपये देकर खाना खाने को कहा. एक समोसा बेचने वाले ने उन्हें समोसा दे दिया. शाह ने इसे मुंबई की इंसानियत से जोड़ते हुए कहा कि मुश्किल स्थिति में भी लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं.

शाह का कहना था कि विधायक के रूप में मिलने वाला सम्मान और भिखारी के रूप में मिलने वाला व्यवहार बिल्कुल अलग था. इस अनुभव से उन्हें यह समझने का मौका मिला कि समाज किसी व्यक्ति को उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी बाहरी पहचान और स्थिति से भी आंकता है.

जिंदगी का असली सच समझना था मकसद

पराग शाह ने इस पूरे प्रयोग को जिंदगी के एक सबक के तौर पर बताया. उनके मुताबिक जब इंसान के पास पद, पैसा और पहचान नहीं होती, तब समाज उसे किस नजर से देखता है, यह अनुभव करना जरूरी था. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है.

संजय राउत ने की तारीफ

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने भी शाह के इस प्रयोग की तारीफ की. राउत ने कहा कि दूसरे मंत्री और विधायक भी ऐसा अनुभव ले सकते हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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