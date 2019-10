नई दिल्ली: महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए डाले गए मतों की गणना बृहस्पतिवार को जारी है और महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन फिर से सत्ता में लौटने की ओर बढ़ता दिख रहा है. सत्ता में वापसी देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जागरुक होकर मतदान किया जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है. देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी नतीजों में जीत देखते हुए जनता का धन्यवाद भी कहा. बता दें कि चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार, देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से आगे हैं.

देवेंद्र फडणवीस के अलावा उसी समय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में जनता का धन्यवाद किया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह जनादेश आंखें खोलने वाला है. उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जागरूक होकर मतदान किया, मैं जनता को धन्यवाद कहता हूं.

जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा तो उन्होंने कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद वे बीजेपी के साथ आगे बातचीत करें.

उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी जीत के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया है. अपने बेटे की जीत पर उन्होंने कहा कि वे एक अभिभावक के तौर पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, “50-50 के फॉर्म्युले पर पहले बीजेपी के साथ सहमति हुई थी, आगे जब स्थिति साफ होगी तो बीजेपी-शिवसेना के वरिष्ठ नेता साथ में चर्चा करके फैसला लेंगे.”

बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणीवस ने पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “जनता ने निर्णायक फैसला दिया है, उन्हें हमसे अपेक्षाएं हैं, अगले 5 सालों में हम इन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे.” उन्होंने कहा, “महायुती में विश्वास जताने के लिए जनता का आभार, आशा करता हूं कि उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगाः महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस.”

