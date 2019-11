मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें अपने इस्तीफे का पत्र सौंपा. बता दें कि महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नौ नवंबर को समाप्त हो रहा है. इस्तीफा देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पांच साल तक महाराष्ट्र की सेवा की. उन्होंने कहा, “मैंने 5 साल तक पारदर्शिता की सरकार चलाने की कोशिश की.” साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी.

Devendra Fadnavis: I have tendered my resignation to the Governor and he has accepted it https://t.co/js247DintG pic.twitter.com/eV0C38Z1Nf

देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके साथ कभी ढाई-ढाई साल तक सरकार चलाने की बात नहीं हुई थी. उन्होंने कहा, “चुनाव नतीजे आने के बाद मैंने उद्धव ठाकरे से बात कर उन्हें बधाई दी थी.” उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह के साथ बैठक में भी सीएम पद को लेकर कोई बात नहीं हुई थी.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कभी भी तय नहीं किया गया था कि ढाई-ढाई साल तक सीएम पद साझा किया जाएगा. इस मुद्दे पर कभी फैसला नहीं हुआ. यहां तक कि अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी ने भी यह कभी नहीं कहा था.” फडणवीस ने आगे कहा, “दुर्भाग्य से, जब परिणाम आए, उद्धव जी ने कहा कि सरकार गठन के लिए सभी विकल्प खुले हैं. यह हमारे लिए चौंकाने वाला था क्योंकि लोगों ने गठबंधन के लिए जनादेश दिया था और ऐसी परिस्थितियों में यह हमारे लिए एक बड़ा सवाल था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सभी विकल्प हैं खुले हैं.”

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “हम सभी बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करते हैं, वास्तव में हमने कभी भी उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और विशेष रूप से पिछले 10 दिनों में मोदी जी सहित हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस तरह के बयान दिए गए, वे सहनीय नहीं थे.”

Devendra Fadnavis: Balasaheb Thackeray is respected by all of us, infact we even never said anything against Uddhav ji Thackeray,but in past 5 years and especially last 10 days the kind of statements which were made against our top leadership including Modi ji, were not tolerable pic.twitter.com/llgFqv0yp3

