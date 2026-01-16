Hindi India Hindi

महाराष्ट्र में भगवा लहर, पर विपक्ष के लिए भी एक अच्छी खबर, अकेले लड़ रही कांग्रेस ने दिखाया कितना दम?

Maharashtra Civic Polls: कांग्रेस ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में कुल 2,869 सीटों में से सिर्फ 528 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

Maharashtra Civic Polls: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में कुल 2,869 सीटों में भगवा लहर साफ दिखाई दे रही है और ठाकरे-पवार परिवारों की कमजोर स्थिति भी सबके सामने हैं. लेकिन कांग्रेस ने इन चुनाव परिणाणों में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं. महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में कुल 2,869 सीटों में से सिर्फ 528 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद, कांग्रेस ने सभी नगर निकायों में 226 सीटें हासिल कीं. वहीं पांच कांग्रेस 5 नगर पालिकाओं में भी आगे है.

2017 में कांग्रेस की स्थिति से तुलना

पिछले महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने पांच जगहों पर जीत दर्ज की थी. इस बार कांग्रेस ने भिवंडी निजामपुर, कोल्हापुर, अमरावती, चंद्रपुर और लातूर में अपनी बढ़त बनाए रखी है.

तीसरी सबसे बड़ी पार्टी

29 नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी रही. BJP महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में 1,172 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 200 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर और कांग्रेस 227 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही.

बीएमसी में चौथी पार्टी



शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के रुझानों के अनुसार, पार्टी मुंबई में सीटों के मामले में चौथे स्थान पर रही. BMC चुनावों में, पार्टी ने 167 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 10 सीटें जीतीं. 1999 के बाद यह पहली बार है जब पार्टी ने बदलते गठबंधन के कारण अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने का फैसला किया और शरद पवार का गुट अजीत पवार के गुट के साथ मिल गया, जिसके बाद महा विकास अघाड़ी टूट गई. यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, और उद्धव की शिवसेना और एनसीपी गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन किया है.

