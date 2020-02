नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे. थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गए. पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उद्धव ठाकरे की यह पहली दिल्ली यात्रा है जिसमें वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. शिवसेना ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है.

Maharashtra Chief Minister & Shiv Sena leader Uddhav Thackeray arrives at Delhi airport, to meet Prime Minister Narendra Modi and Congress Interim President Sonia Gandhi today. pic.twitter.com/Mp7JhsZP8u

— ANI (@ANI) February 21, 2020