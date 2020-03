नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackarey) ने अयोध्या (Ayodhya) पहुंच गए हैं. उद्धव ठाकरे ने भगवान राम (Lord Ram) के दर्शन किए. यहां पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी सरकार की ओर से नहीं बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर अपने ट्रस्ट की ओर से ऐलान करना चाहता हूं कि मैं राम मंदिर के लिए एक करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि ‘मैं राम लला के दर्शन करने आया हूं. मेरे साथ मेरी भगवा फैमिली के काफी लोग हैं.’ उद्धव ने कहा कि अयोध्या मैं तीसरी बार आया हूं. डेढ़ साल में ये तीसरा दौरा है.

Maharashtra Chief Minister and Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray in Ayodhya: Today, I want to announce that not from the state govt, but from my trust, I offer an amount of Rs. 1 crore. #RamTemple https://t.co/HaoGjnu7aE pic.twitter.com/LKsWY9Ab3E

