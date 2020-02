मुंबई: जीएसटी भवन के कर्मचारी कुणाल जाधव ने बहादुरी और देशभक्ति की शानदार मिसाल पेश करते हुए सोमवार को आग की चपेट में आयी एक इमारत की नौवीं मंजिल पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलने से बचा लिया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जाधव के इस साहसिक कदम के लिए बुधवार को उन्हें सम्मानित किया.

Uddhav Thackeray felicitated Kunal Jadhav, who saved our National Flag from burning on 9th floor of GST Bhavan building #Bravo #SALUTE @CMOMaharashtra @AshokChavanINC @Jayant_R_Patil @Awhadspeaks @news24tvchannel @AjitPawarSpeaks @AUThackeray pic.twitter.com/cJbvrhVnMA

बहुमंजिला इमारत में सोमवार की दोपहर आग लगने के बाद जब बचाव अभियान चल रहा था, उस वक्त जाधव दक्षिण मुंबई में जीएसटी भवन के भूतल पर थे. जब उन्हें पता चला कि इमारत पर तिरंगा अभी भी लगा हुआ है तो वह अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए नौवीं मंजिल पर पहुंच गए और उन्होंने आग लगने से ध्वज को बचा लिया. पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने जाधव के इस साहसिक कदम के बारे में जानने के बाद एक ट्वीट कर उनकी प्रशंसा की थी.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray and State Minister Ashok Chavan today felicitated GST Dept employee Kunal Jadhav, who saved the national flag during GST building fire in Mumbai on 17th Feb.During the fire incident, he climbed 9 floors of the building&saved the tricolour from fire pic.twitter.com/OMiR91P5UK

— ANI (@ANI) February 19, 2020