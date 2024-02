Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल मच गई. अशोक चह्वाण ने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है. इसी बीच बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के और भी कई नेता उनके संपर्क में हैं. जिसपर कांग्रेस नेता असलम शेख का बयान भी सामने आया.

पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं. मैं मीडिया से आग्रह करता हूं कि वह मेरे किसी अन्य पार्टी में चले जाने के बारे में झूठी खबरें फैलाने से बचें. मर्यादा बनाए रखें और अनावश्यक भ्रम पैदा करने से बचें. आपकी समझ के लिए आप सभी को धन्यवाद.’

अशोक चह्वाण के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे एक पत्र में चह्वाण (65) ने कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा.

I want to clarify that I am not leaving the Congress Party (@INCIndia). I urge the media to refrain from spreading false news about my shift to any other party. Let’s maintain decorum and avoid creating unnecessary confusion. Thank you all for your understanding.

