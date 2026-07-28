AI डीपफेक, विदेशी अकाउंट्स... CJP आंदोलन पर साइबर खुलासा, सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट वायरल होने का दावा

महाराष्ट्र साइबर विभाग का दावा है कि CJP आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने वाला एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था. जांच में सैकड़ों अकाउंट और कई संदिग्ध पोस्ट सामने आए, जिनमें AI आधारित डीपफेक सामग्री भी शामिल बताई गई.

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महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 500 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान का दावा किया.

जांच में AI डीपफेक और क्लोन आवाज वाले वीडियो मिलने की बात कही गई.

कुछ अकाउंट विदेश से संचालित होने का तकनीकी आकलन सामने आया.

विभाग ने लोगों से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन करने की अपील की.

CJP के नेतृत्व में हुए देशव्यापी छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फैली सूचनाओं को लेकर महाराष्ट्र साइबर विभाग ने बड़ा दावा किया है. विभाग के अनुसार तकनीकी जांच में सैकड़ों ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट सामने आए हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर भ्रामक जानकारी और AI से तैयार की गई सामग्री प्रसारित की गई. विभाग का कहना है कि इस पूरे मामले की साइबर फोरेंसिक तकनीकों की मदद से जांच की गई.

आधिकारिक बयान के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT), मेटाडेटा जांच, व्यवहार विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल किया. जांच के दौरान 500 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल और 429 ऐसे पोस्ट चिन्हित किए गए, जिन्हें विभाग ने आपत्तिजनक या भ्रामक श्रेणी में रखा है.

सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किए गए ऐसे पोस्ट?

विभाग का दावा है कि ये पोस्ट Instagram, X, Facebook और YouTube जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे थे. जांच एजेंसी के अनुसार इनका मकसद लोगों के बीच भ्रम फैलाना, जनमत को प्रभावित करना और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डालना हो सकता है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है.

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने यह भी कहा कि तकनीकी विश्लेषण के आधार पर करीब 100 सोशल मीडिया अकाउंट भारत के बाहर से संचालित होते दिखाई दिए. विभाग के अनुसार इनमें पाकिस्तान और मध्य-पूर्व के कुछ देशों से जुड़े डिजिटल स्रोत भी शामिल होने की संभावना जताई गई है. एजेंसी का कहना है कि इन अकाउंट्स की गतिविधियों की आगे भी जांच जारी रहेगी.

जांच के दौरान एक वीडियो का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसमें कथित तौर पर एक केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे थे. साइबर विभाग के मुताबिक, ऑडियो विश्लेषण में क्लोन या सिंथेटिक आवाज के संकेत मिले, जबकि वीडियो के कई हिस्सों में चेहरे से छेड़छाड़ यानी संभावित डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल के संकेत पाए गए. विभाग ने कहा कि ऐसे वीडियो लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार किए जा सकते हैं.

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक और डीपफेक सामग्री पर लगातार नजर रखी जाएगी. यदि जांच में किसी व्यक्ति या समूह की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आंदोलन या किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों या विश्वसनीय समाचार माध्यमों से अवश्य करें.

गौरतलब है कि CJP ने हाल ही में अपना 36 दिन लंबा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी. केंद्र सरकार ने आंदोलन से जुड़ी कई प्रमुख मांगों पर सहमति जताई थी, जिनमें परीक्षा सुधारों पर विचार, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई की समीक्षा और अन्य मुद्दे शामिल थे. इसी बीच साइबर विभाग की यह जांच सोशल मीडिया पर फैलने वाली जानकारी की विश्वसनीयता और डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई बहस को जन्म दे सकती है.