इस राज्य के किसानों के लिए गुड न्यूज, इतने लाख तक का कर्ज माफ करेगी सरकार

इस राज्य की सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है.

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महाराष्ट्र सरकार की किसानों को बड़ी राहत.

Good News for Maharashtra Farmers: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से खेती से जुड़े परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होगा और उन्हें नई फसल के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी.

लंबे समय से किसान संगठन कर्ज राहत की मांग कर रहे थे. योजना के लागू होने के बाद राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. सरकार जल्द ही पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी कर सकती है.

जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत करीब 56 लाख किसानों को राहत मिलने की संभावना है. सरकार ने लगभग 36,585 करोड़ रुपये की कर्जमाफी को स्वीकृति दी है. योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. राज्यभर में 65 लाख से ज्यादा ऋण खाते इस योजना के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है.

हालांकि, सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. इसकी प्रमुख वजह राज्य में विधान परिषद चुनावों के चलते लागू आचार संहिता को माना जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस संबंध में विस्तृत घोषणा कर सकती है.

कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ये फैसला मानसून और खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया. सरकार का मानना है कि कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत मिलने से वे आगामी फसल चक्र के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे और नए ऋण प्राप्त करने में भी आसानी होगी.

ये योजना 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले महायुति गठबंधन के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी. चुनाव प्रचार के दौरान किसानों की कर्जमाफी और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सरकार ने केवल कर्जमाफी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है. मंत्रिमंडल ने उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है जो नियमित रूप से अपने कृषि ऋण का भुगतान करते रहे हैं. ऐसे किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा.