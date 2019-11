नई दिल्लीः महाराष्ट्र में गठित नई सरकार के मामले में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका में आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं. इस मामले को लेकर जस्टिस रमना, अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. कांग्रेस के तरफ से कपिल सिब्बल और अशोक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं. बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे हैं.

Joint petition by NCP-Congress-Shiv Sena in SC: Kapil Sibal (representing Shiv Sena) and Abhishek Manu Singhvi (representing Congress-NCP), Mukul Rohatgi (representing Maharashtra BJP) and Solicitor General Tushar Mehta present in the court room at the Supreme Court. https://t.co/EPN9cNLkjB

