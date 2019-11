नई दिल्लीः महाराष्ट्र में अजीत पवार के भाजपा को समर्थन देने के बाद एनसीपी नेता और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सूले ने सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में अब किस पर भरोसा करें यह समझ में ही नहीं आ रहा है. सुप्रिया ने अपने व्हाट्सऐप के स्टेटस पर लिखा है कि जिंदगी में अब किस पर यकीन करें?

आपको बता दें कि सुप्रिया सूले ने पहले लिखा था कि पार्टी और परिवार टूट गया है और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना स्टेटस बदला और लिखा कि जिंदगी में किस पर यकीन करें. उन्होंने लिखा कि हमनें जिंदगी में इतना ठगा हुआ कभी नहीं महसूस हुआ जितना आज हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमेंशा ही प्यार दिया और जिंदगी में बचाव किया लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला.

Supriya Sule, Senior NCP leader and daughter of Sharad Pawar’s latest Whatsapp status,her office confirms statement as well pic.twitter.com/cRksZyrNJK

— ANI (@ANI) November 23, 2019