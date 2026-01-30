Hindi India Hindi

Maharashtra Government Who Will Be New Deputy Cm After Ajit Pawar Death Ncp Future And Power Politics

Power Vs Pawar...अजित दादा के बाद NCP का क्या होगा? कौन संभालेगा बारामती की विरासत? 5 सवालों से समझिए

NCP (अजित गुट) के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार में 'दादा' की जगह कौन लेगा? मौजूदा हालात को देखकर डिप्टी CM की रेस में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे है. लेकिन, पावर की चाहत में पवार फैमिली से बाहर कोई आदमी भी दांव खेल सकता है.

अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ और जय पवार के साथ.

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद राज्य की राजनीति में एक ‘पावर वैक्यूम’ पैदा हो गया है. एक ओर शरद पवार के बाद NCP का एकमात्र बड़ा चेहरा दुनिया से अलविदा कह गया. दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी CM और वित्त मंत्री का पद भी खाली हो गया.बारामती की जनता का सबसे पसंदीदा विधायक भी नहीं रहा.महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सन्नाटा छाया है. लेकिन, ये सन्नाटा कुछ हद तक आने तूफान से पहले वाली शांति की तरह है. इससे समझा जा सकता है कि पावर पॉलिटिक्ट पवार फैमिली में भी हो सकती है और पवार फैमिली के बाहर भी.

महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल हैं, जो अपना जवाब मांग रहे हैं. अजित दादा के बाद NCP से डिप्टी CM किसे बनाया जाएगा? वित्त विभाग किसके पास रहेगा? बारामती की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? सबसे बड़ा सवाल क्या NCP के दो गुट आखिरकार एक होंगे? अगर NCP के दो हिस्से जुड़ गए तो इसकी बागडोर किसे मिलेगी? क्या पार्टी की कमान 85 साल के शरद पवार अपने हाथ में दोबारा से रखना चाहेंगे या बहू सुनेत्रा पवार (अजित पवार की पत्नी) या बेटी सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी देंगे? या फिर पावर की चाहत में पवार फैमिली के बाहर का कोई अपना दावा ठोकेगा? आइए सिलसिलेवार इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं:-

अजित पवार के बाद कौन होगा डिप्टी CM?

NCP (अजित गुट) के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार में ‘दादा’ की जगह कौन लेगा? मौजूदा हालात को देखकर डिप्टी CM की रेस में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे है. NCP के कई नेताओं और ज्यादातर कार्यकर्ताओं की सहानुभूति सुनेत्रा पवार के साथ है. उनका यही मानना है कि दादा के बाद उनकी पत्नी ही डिप्टी CM पद की दावेदार हैं.

वित्त विभाग किसके पास रहेगा?

साल 2023 में अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए अजित पवार NCP के 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे. उस समय डिप्टी CM रहे देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी CM अजित पवार को वित्त विभाग सौंप दिया था. 2025 में नई सरकार में फडणवीस CM हैं. डिप्टी के दोनों पद एकनाथ शिंदे (शिवसेना) और अजित पवार (NCP) को मिला. लेकिन, पवार इस बार भी वित्त विभाग देख रहे थे. 23 फरवरी को वो बजट भी पेश करने वाले थे. ऐसे में सवाल है कि अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी CM बनती भी हैं, तो क्या उन्हें भी वित्त विभाग देखना होगा? राजनीतिक जानकर इससे इनकार करते हैं. उनका मानना है कि बेशक सहानुभूति के आधार पर सुनेत्रा को डिप्टी बना दिया जाए, मगर वित्त जैसा बड़ा विभाग उन्हें देना समझदारी वाला काम नहीं होगा. क्योंकि सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं. एक्टिव तरीके से प्रशासन में रहने या वित्तीय कामकाज देखने का उन्हें तजुर्बा नहीं है.

अजित पवार के पास वित्त के साथ-साथ आबकारी और खेल विभाग भी था. राजनीतिक जानकारों की मानें, तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि CM देवेंद्र फडणवीस दोबारा वित्त विभाग खुद देखें. वैसे भी अजित पवार के जाने के बाद फडणवीस ही 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं. जबकि आबकारी और खेल विभाग NCP कोटे के डिप्टी CM को दिया जा सकता है.

बारामती की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा?

अजित पवार की मौत के बाद जितनी चर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो हिस्सों को जोड़ने की हो रही है, उतनी ही चर्चा बारामती की हो रही है. पवार मतलब बारामती. बारामती मतलब पवार.बारामती से ही अजित पवार विधायक थे. मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर बारामती पुणे जिले की छोटी तहसील है. ये शरद पवार और उनके परिवार का गढ़ मानी जाती है. 5 दशक से भी ज्यादा समय से बारामती में एकछत्र राज करने वाले शरद पवार ने यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान थी. साथ ही विकास के कामों से बारामती को भी राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया था.हालांकि, शरद पवार के बाद यहां के लोग जिस शख्स के दीवाने थे, वो थे अजित पवार.

Add India.com as a Preferred Source

अब अजित दादा तो नहीं रहे. ऐसे में उनकी विरासत को कौन संभालेगा. लिस्ट में 2 नाम हैं. पत्नी सुनेत्रा पवार और छोटे बेटे जय पवार. ऐसा माना जा रहा है कि पवार के बाद बारामती के लोग पवार के अलावा और किसी को मंजूर नहीं करेंगे. बहुत संभव है कि सुनेत्रा यहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचें. अगर वो राज़ी नहीं होती हैं, तो छोटे बेटे को बारामती से लॉन्च किया जा सकता है. लिस्ट में एक और नाम है- अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार का. युगेंद्र पवार अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे और शरद पवार के पोते हैं. शरद पवार ने बारामती सीट से ही अजित पवार के सामने इन्हीं युगेंद्र पवार को विधायकी का चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे. अब संभव है कि शरद पवार दोबारा इसी सीट ने पोते को रिलॉन्च करें.

क्या एक हो सकती है NCP?

2023 में NCP में टूट के बाद भले ही चाचा-भतीजे की राह जुदा हो गए हो, लेकिन फैमिली मैटर या इवेंट्स में परिवार साथ आता था. विधानसभा के बाद निकाय चुनाव अलग-अलग लड़ने वाले दोनों गुट ने 12 जिला परिषदों का चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया था. हाल में हुए स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनावों के दौरान NCP संस्थापक शरद पवार सार्वजनिक मंचों से दूरी बना कर रहे. इस दौरान NCP के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं भी हुई थीं. दोनों गुट 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद का चुनाव ‘घड़ी’चुनाव चिन्ह पर मिलकर लड़ रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक जानकर मान रहे हैं कि ये छोटी कोशिश अजित पवार के जाने के बाद एक जरिया बनने का काम करेगा. संभव है कि अजित पवार के जाने से हुआ डैमेज शरद पवार के अपनाने से कुछ हद तक पूरा हो जाए. लेकिन, इससे कई बाधाएं भी हैं.

पावर की चाहत में पवार फैमिली से बाहर का कोई ठोक सकता है दावा?

इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. पवार पॉलिटिक्स की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है. अजित पवार के जाने के बाद NCP में प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे और छगन भुजबल पार्टी के दिग्गज नेता रह गए हैं. जाहिर तौर पर ये भी अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे.