मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बेमौसम बारिश के कारण फसलों का नुकसान उठाने वाले किसानों के लिये शनिवार को वित्तीय राहत देने की घोषणा करते हुए उसे तत्काल वितरित करने का आदेश दिया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खरीफ फसलों के लिए दो हेक्टेयर तक 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बागवानी/बारहमासी फसलों के लिए दो हेक्टेयर तक 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत देने की घोषणा की गई है.

बयान के अनुसार राज्यपाल ने प्रभावित किसानों के बच्चों की पढ़ाई की फीस के भुगतान में भी छूट देने का निर्देश दिया है.

महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी, जिसके चलते राज्य में 12 नवंबर से राष्ट्रपति शासन लागू है.

