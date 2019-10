नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ने हम में विश्वास जताया है इसके लिए उसका धन्यवाद.” पीएम ने कहा कि जनता ने उन्हें दीवाली से पहले ही आशीर्वाद दे दिया है. दरअसल विधानसभा चुनाव के घोषित नतीजों और मतगणना के ताजा रूझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की ओर अग्रसर है, जबकि हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना नजर आ रही है जहां जननायक जनता पार्टी :जजपा: प्रमुख दुष्यंत चौटाला ‘‘किंगमेकर’’ हो सकते हैं. महाराष्ट्र में विपक्षी कांग्रेस-राकांपा गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा-शिवसेना का बहुमत घटता नजर आ रहा है.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “दिवाली से पहले, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया है, मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं.” पीएम ने कहा, “देवेंद्र फड़नवीस जी और मनोहर लाल जी दोनों पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास मंत्रियों के रूप में भी अनुभव नहीं था. और 5 साल तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे और परिणामस्वरूप लोगों ने फिर से उन पर अपना विश्वास जताया.”

Prime Minister Narendra Modi: Devendra Fadnavis ji and Manohar Lal ji both were first time chief ministers, they did not even have the experience as ministers. And for 5 years they kept working for people’s welfare and as a result people have again put their faith in them. pic.twitter.com/Y5O5sA3cjs

