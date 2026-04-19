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Heatwave alert: इस राज्य में लू और गर्मी के चलते सरकार ने बदली ऑफिस की टाइमिंग, इतने घंटे बाहर निकलने पर होगी पाबंदी

Maharashtra Heat wave SOP: महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़े की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य में नया हीटवेव एक्शन प्लान लागू किया है. इस एक्शन प्लान के लागू रहने तक राज्य में ऑफिस टाइमिंग में चेजेंस, ऑफिस में हाइड्रेशन ब्रेक और कूलिंग जोन बनाना अनिवार्य बनाया गया है. वहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगातार लोकल टेंपरेचर पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए.

Published date india.com Updated: April 19, 2026 4:02 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Maharashtra Heatwave Action Plan office timings
महाराष्ट्र ने नई हीटवेव गाइडलाइंस लागू की.

Maharashtra government heatwave action plan: महाराष्ट्र सरकार ने  रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू को देखते हुए एक राज्य में नया SOP जारी की है. इस SOP में वर्किंग आवर की टाइमिंग, हाइड्रेशन ब्रेक और हेल्थ डिपार्टमेंट को लोकल लेवल पर टेंपरेचर की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. आइये जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ये नई गाइडलाइंस आपको और आपके परिवार को जानलेवा लू के थपेड़ों से बचाएंगी…

बदली ऑफिस की टाइमिंग

सरकार ने साफ कर दिया है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर काम करना अब बीते समय की बात होगी. नए नियमों के अनुसार, बाहरी कामकाज (आउटडोर वर्क) के लिए सुबह 6 से 11 और शाम 4 से 8 की नई शिफ्ट तय की गई है. बता दें कि ये कदम दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान हीट स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है.

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हाइड्रेशन ब्रेक और कूलिंग जोन

हर वर्कप्लेस पर पीने का ठंडा पानी और ओआरएस (ORS) रखना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. वर्कर्स को ना केवल नियमित अंतराल पर ‘हाइड्रेशन ब्रेक’ मिलेगा, बल्कि एम्पलायर को उनके लिए कूलिंग जोन भी बनाने होंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि काम के बीच आराम और पानी की कमी को रोकना अब पहली प्राथमिकता है.

इन सेक्टर पर रहेगी प्रशासन की नजर

महाराष्ट्र सरकार ये नया एक्शन प्लान मुख्य रूप से उन सेक्टर के लिए है जहां लोग सीधी धूप में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, लॉजिस्टिक्स और सफाई सेवाएं. सरकार ने ट्रैफिक पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए भी गाइडलाइन जारी किए. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

महिलाओं के लिए खास सुरक्षा

महाराष्ट्र की नई एसओपी (SOP) में महिला वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्ट और वर्कप्लेस पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने की बात कही गई है क्योंकि उनकी शिफ्ट अब शाम के समय भी होगी. बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. सरकार का उद्देश्य शहरी ढांचे को हीट-रेजिलिएंट बनाना है.

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अलर्ट पर ‘अस्पताल’

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में हीट-स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष वार्ड और बेड रिजर्व कर दिए गए हैं. एंबुलेंस सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस मिल सके. इसके साथ ही, हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज पर टेंपरेचर पर नजर बनाए हुए है, ताकि समय रहते लोकल अलर्ट जारी किए जा सकें.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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