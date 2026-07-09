भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में महसूस हुए भूकंप के झटके, 4.6 तीव्रता से कांपी धरती

महाराष्ट्र के हिंगोली में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया. कई झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 9, 2026, 9:21 AM IST
भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में महसूस हुए भूकंप के झटके, 4.6 तीव्रता से कांपी धरती
Maharashtra Earthquake (Image: AI/प्रतीकात्मक)
  • हिंगोली में तड़के कई बार महसूस भूकंप
  • सबसे तेज झटका 4.6 तीव्रता का दर्ज
  • मुंबई में बारिश से जनजीवन भी प्रभावित रहा
  • प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने कहा

महाराष्ट्र में गुरुवार की शुरुआत लोगों के लिए डर के माहौल के साथ हुई. तड़के हिंगोली जिले में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए. सबसे तेज झटका रात 1:37 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई. इसका केंद्र वसमत तहसील के पांगरा शिंदे गांव के पास बताया गया. इसके बाद 2:15, 2:17, 2:48 और 2:50 बजे भी हल्के झटके महसूस हुए. लगातार झटकों की वजह से कई गांवों के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. रात के समय आए इन झटकों ने लोगों में डर बढ़ा दिया. हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने नहीं आई है.

कई इलाकों में महसूस हुए झटके

भूकंप का असर केवल हिंगोली तक सीमित नहीं रहा. इसके झटके लातूर जिले के उदगीर और परभणी जिले के कई इलाकों में भी महसूस किए गए. कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि उनके घरों की दीवारों में हल्की दरारें दिखाई दी हैं. हालांकि बड़े स्तर पर किसी इमारत के गिरने या भारी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है. जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें. किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को जानकारी देने की सलाह भी दी गई है.

और पढ़ें: Maharashtra Earthquake: हिंगोली में भूकंप के झटके, 3.5 रही तीव्रता, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

दूसरी ओर मुंबई में बारिश बनी बड़ी परेशानी

एक तरफ हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो दूसरी तरफ मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कई सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा. कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और दीवार ढहने जैसी घटनाएं भी सामने आईं. निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई. कई लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात पर भी बारिश का असर देखा गया. प्रशासन की टीमें लगातार पानी निकालने और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में जुटी रहीं. मौसम विभाग ने भी लोगों को जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

हिंगोली और परभणी जिला प्रशासन ने कहा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और लगातार निगरानी की जा रही है. विशेषज्ञ भूकंप के बाद की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. वहीं मुंबई में भी नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सक्रिय हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि भूकंप या बारिश से जुड़ी किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें. अगर दोबारा झटके महसूस हों या किसी जगह नुकसान दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दें. साथ ही बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें.

मौसम और भूकंप ने बढ़ाई महाराष्ट्र की चिंता

महाराष्ट्र इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. एक ओर हिंगोली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया, वहीं दूसरी ओर मुंबई समेत कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को घबराने की बजाय सतर्क रहना चाहिए, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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