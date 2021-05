coronavirus in India: महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु देश के उन 10 राज्यों में शामिल हैं, जहां कोविड-19 से होने वाली मौतों में 73.88 फीसदी की हिस्सेदारी है. इनपुट तब आया जब पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,741 मौतें हुईं, राष्ट्रीय मृत्यु दर वर्तमान में 1.13 प्रतिशत है. महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौत (682) के बाद कर्नाटक (451), तमिलनाडु (448), उत्तर प्रदेश (218), पंजाब (201), दिल्ली (182), केरल (176), पश्चिम बंगाल (154), उत्तराखंड ( 134) और आंध्र प्रदेश (118) में हुई. रोजाना पॉजिटिविटी दर घटकर 11.34 प्रतिशत हो गई है. Also Read - Covid-19 in Delhi: दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के 1,649 नए केस आए, लेकिन 189 मौतें हुईं

भारत ने लगातार सात दिनों तक रोजाना तीन लाख से कम नए मामले दर्ज किए हैं. पिछले 24 घंटों में कुल 2,40,842 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस साल 17 अप्रैल के बाद से सबसे कम आंकड़ा है, जब रोजाना नए मामले 2.34 लाख थे. भारत की रोजाना रिकवरी भी लगातार नौवें दिन रोजाना नए मामलों से आगे निकल गई है. पिछले 24 घंटों में कुल 3,55,102 रिकवरी दर्ज की गई. भारत की कुल रिकवरी भी रविवार को राष्ट्रीय रिकवरी दर ग्राफ 88.30 प्रतिशत के साथ 2,34,25,467 तक पहुंच गई है.

दूसरी ओर, रविवार को भारत का कुल सक्रिय मामले घटकर 28,05,399 हो गया है. पिछले 24 घंटों में शुद्ध रूप से 1,18,001 की गिरावट देखी गई. इसमें अब देश के कुल पॉजिटिवि मामलों का 10.57 प्रतिशत शामिल है. सात राज्यों में भारत के कुल सक्रिय मामलों का कुल 66.88 प्रतिशत हिस्सा है.

कर्नाटक से अधिकतम 4,83,225 सक्रिय मामले सामने आए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (3,54,830), केरल (2,89,657), तमिलनाडु (2,84,278), आंध्र प्रदेश (2,10,683), पश्चिम बंगाल (1, 31,688) और राजस्थान (1,22,330) हैं.

भारत ने पिछले 24 घंटों में किए गए 21.23 लाख से अधिक टेस्टों के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया. यह भारत में 20 लाख से अधिक टेस्टों का लगातार पांचवां दिन भी है. भारत ने जनवरी 2020 से प्रतिदिन अपनी टेस्ट क्षमता को लगभग 25 लाख टेस्ट तक बढ़ा दिया है. देश में पिछले 24 घंटों में कुल 21,23,782 टेस्ट किए गए हैं.

