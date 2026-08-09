Milk Price Hike: इस राज्य में महंगा हुआ दुध, 11 अगस्त से बढ़ेंगे दाम, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी

Maharashtra Milk Price Hike: महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. राज्य के लोगों को अब गाय और भैंस दोनों के दूध के लिए पहले की तुलना में ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. दूध उत्पादकों और प्रोसेसर्स से जुड़े संगठनों की बैठक में कीमत बढ़ाने पर सहमति बनी है. नई दरें 11 अगस्त 2026 से लागू होंगी.
महाराष्ट्र में गाय और भैंस के दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी. यानी 11 अगस्त से राज्य में दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. ये फैसला राज्यभर में दूध के उत्पादन और सप्लाई से जुड़े कारोबार पर बढ़ते खर्च को देखते हुए लिया गया है.
दूध उत्पादक और प्रोसेसिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस बढ़ोतरी पर सहमति बनी. बैठक की अध्यक्षता Milk Producers and Processors Welfare Association के अध्यक्ष गोपालराव म्हास्के ने की.
दूध की कीमत बढ़ाने के पीछे डेयरी कारोबार में बढ़ती लागत को प्रमुख वजह बताया गया है. एसोसिएशन के मुताबिक, डीजल की कीमत में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इसका सीधा असर दूध के परिवहन और सप्लाई की लागत पर पड़ता है.
इसके अलावा पैकेजिंग की लागत में भी करीब 30 फीसदी तक इजाफा हुआ है. दूध की खरीद कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में डेयरी कंपनियों और दूध कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा कीमतों पर काम करना मुश्किल हो रहा है.
सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में दूसरे डेयरी उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है. एसोसिएशन ने डेयरी उत्पादों के दाम में ज्यादातर 10 फीसदी तक बढ़ोतरी का फैसला किया है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में दूध से बने कुछ उत्पादों के लिए भी ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. हालांकि, अलग-अलग कंपनियां और डेयरी अपने उत्पादों की कीमतों में किस स्तर तक बदलाव करती हैं, ये उनकी लागत और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा.
देश में दूध के लिए फिलहाल कोई केंद्रीय Minimum Support Price यानी MSP लागू नहीं है. केंद्र सरकार ने पिछले महीने संसद में साफ किया था कि दूध की कीमतें तय करने के लिए MSP लागू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है. सरकार के मुताबिक, दूध के दाम मुख्य रूप से सहकारी समितियों और निजी डेयरियों की तरफ से बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं. इसलिए अलग-अलग राज्यों और कंपनियों में दूध की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में दूध उत्पादन में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. साल 2014-15 में देश का दूध उत्पादन करीब 146 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 248 मिलियन मीट्रिक टन हो गया. सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के पीछे नस्ल सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स-सॉर्टेड सीमेन और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी योजनाओं को अहम बताया है.
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