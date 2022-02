Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्री नवाब मलिक से 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. नवाब मलिक की गरिफ्तारी को लेकर सैकड़ों NCP कार्यकर्ताओं ने मुंबई के ED दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.Also Read - नवाब मलिक से ED की पूछताछ पर भड़के संजय राउत, केंद्र पर निशाना साध बोले- 2024 में आपकी भी होगी जांच

दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद NCP नेता नवाब मलिक ने कहा, 'गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन डरेंगे नहीं. हम लड़ेंगे और जीतेंगे.'

"Have been arrested, but won't be scared. We will fight and win," said NCP leader Nawab Malik after being arrested by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/LYDdTGoOiK

— ANI (@ANI) February 23, 2022

इसके साथ ही, शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ‘महात्माओं’ को 2024 के चुनावों के बाद अपने भाग्य के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, यहां तक कि राकांपा और शिवसेना के शीर्ष नेताओं ने कथित भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं के ‘चुनिंदा लक्ष्यीकरण’ के लिए ईडी को फटकार लगाई.

#WATCH | NCP workers gather outside the Enforcement Directorate office in Mumbai and raise slogans after the arrest of party leader and Maharashtra minister Nawab Malik. He has been arrested in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/cY6FDytpZq

एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मलिक के पोस्टर, बैनर और तस्वीरें लेकर ईडी कार्यालयों तक मार्च किया और ईडी विरोधी नारे लगाते हुए कहा, ‘तनाशाही नहीं चलेगी’, ‘नवाब मलिक, हम आपके साथ हैं’ कहकर विरोध किया.

#WATCH | Mumbai: NCP leader and Maharashtra Minister Nawab Malik being brought out of Enforcement Directorate office, to be taken for medical examination.

He has been arrested by Enforcement Directorate in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/UMAVK5ZEVW

— ANI (@ANI) February 23, 2022