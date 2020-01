नई दिल्लीः महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार को अभी बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सरकार में अभी से तकरार दिखने लगी है. महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी के सरकार में शिवसेना कोटे से राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में विभागों के बटवारे को लेकर खीचतान चल रही थी. फिलहाल अभी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा क्यूं दिया है.

महाराष्ट्र सरकार ने अभी 30 दिसंबर 2019 को ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और इसी दिन अब्दुल सत्तार को राज्यमंत्री का पदभार दिया गया था. राज्य सरकार ने कुल 36 मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई थी. अब्दुल सत्तार 2019 में शिवसेना ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस पार्टी में थे और वे 2014 में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं. माना जा रहा है कि कमजोर पद मिलने से सत्तार लगातार नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है.

Sameer Sattar,son of Shiv Sena leader Abdul Sattar on reports that Abdul Sattar is unhappy and has resigned as Maharashtra minister: I have no information about this, only he can speak on it and I am sure he will speak soon, better to wait and watch. pic.twitter.com/ISLm4ujwGX

— ANI (@ANI) January 4, 2020