मुंबई: महाराष्ट्र में 288 विधायकों को शपथ दिलाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार सुबह आरंभ हो गया. प्रोटेम स्पीकर कालीदास कोलांबकर विधायकों को शपथ दिला रहे हैं. अजित पवार, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण पहले शपथ लेने वालों में शामिल रहे. सदस्यों को वरिष्ठता क्रम के आधार पर शपथ दिलाई जा रही है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोलांबकर को मंगलवार शाम को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था.

विधानसभा में आज शपथ लेने से पहले एनसीपी विधायक और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी नए विधायकों का स्वागत किया. सुप्रिया ने एनसीपी के सदस्यों समेत दूसरी पार्टी के सदस्यों का भी स्वागत किया. ख़ास बात ये रही कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने विधानसभा पहुंचे अजित पवार का भी जोरदार स्वागत किया. सुप्रिया ने अजित पवार को नमस्ते किया. गले लगकर उनके पैर छुए. बता दें कि सुप्रिया सुले अजित पवार की चचेरी बहन हैं. बीजेपी को समर्थन देकर सरकार में तीन दिन के लिए डिप्टी सीएम बनने वाले अजित पवार के इस कदम से सुप्रिया आहत थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पार्टी और परिवार टूट गया है. अब किस पर भरोसा किया जा सकता है.

Mumbai: NCP leaders Ajit Pawar & Supriya Sule arrive at the assembly, ahead of the first session of the new assembly today. Oath will be administered to the MLAs in the assembly today. #Maharashtra pic.twitter.com/lyGtcCunif

— ANI (@ANI) November 27, 2019