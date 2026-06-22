महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव रिजल्ट: महायुति को 16 सीटों पर मिली जीत, नासिक में हो गया खेला, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

Maharashtra MLC Election Results 2026: इस चुनाव में कुल 17 सीटों पर मुकाबला था. इनमें से 6 सीटों पर महायुति उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे. विपक्ष उम्मीदवार खड़ा करने और गठबंधन के भीतर तालमेल बनाने में पिछड़ गया, जिसका सीधा असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया.

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महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव नतीजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति नेतृत्व के लिए बड़ी राजनीतिक बढ़त लेकर आया है. (PTI)

महायुति ने 17 में से 16 सीटें जीती.

BJP ने सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया.

नासिक में बागी गोकुल गीते ने जीत दर्ज की.

महा विकास अघाड़ी का खाता तक नहीं खुला.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के नतीजे सोमवार (22 जून 2026) को आ चुके हैं. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, सत्ताधारी महायुति गठबंधन (BJP+शिंदे गुट और अजित पवार गुट) ने शानदार जीत हासिल की है. ​​महायुति गठबंधन ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं, नासिक में एक निर्दलीय नेता ने जीत दर्ज की. BJP के बागी गोकुल गीते ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को शिकस्त दी. महायुति की इस जीत को राज्य की राजनीति में बड़ी ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. दूसरी ओर, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) को करारा झटका लगा है. वह एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी.

महाराष्ट्र विधान परिषद की इन सीटों के लिए वोटिंग 18 जून को हुई थी. वोटिंग से पहले ही महायुति के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे. चुनाव में BJP को कुल 11 सीटें मिलीं. शिवसेना (शिंदे) के हिस्से में 3 सीटें आईं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने 2 सीटों पर जीत का स्वाद चखा. इस तरह महायुति ने कुल 16 सीटें अपने नाम कर लीं.

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नासिक में दिलचस्प रहा मुकाबला

महायुति का क्लीन स्वीप एक सीट पर आकर रुक गया. नासिक सीट पर BJP के बागी नेता गोकुल गीते ने महायुति समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. गीते ने पार्टी लाइन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर सत्ताधारी गठबंधन को एकमात्र हार दी. यह चुनाव का सबसे चर्चित नतीजा रहा.

कौन कहां से जीता?

ठाणे: रवींद्र फाटक (शिवसेना) निर्विरोध निर्वाचित.

यवतमाल: दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना) निर्विरोध निर्वाचित.

रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: अनिकेत तटकरे (NCP) निर्विरोध निर्वाचित.

पुणे: विक्रम काकड़े (NCP) निर्विरोध निर्वाचित.

वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर: अरुण लखानी (BJP) निर्विरोध निर्वाचित.

अहिल्यानगर: प्राजक्त तनपुरे (BJP) निर्विरोध निर्वाचित.

छत्रपति संभाजीनगर-जालना: सुहास शिरसाट (BJP).

नासिक: गोकुल गीते (निर्दलीय/BJP बागी).

भंडारा-गोंदिया: अविनाश ब्रह्मणकर (BJP).

सांगली-सातारा: धैर्यशील कदम (BJP).

परभणी-हिंगोली: सईद खान (शिवसेना).

सोलापुर: राजेंद्र राऊत (BJP).

धाराशिव-लातूर-बीड: बसवराज पाटिल (BJP).

नागपुर: राजीव पोतदार (BJP).

जलगांव: नंदकिशोर महाजन (BJP).

अमरावती: प्रवीण पोटे (BJP).

नांदेड़: अमर राजूरकर (BJP).

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चुनाव नतीजे के मायने

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव नतीजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति नेतृत्व के लिए बड़ी राजनीतिक बढ़त लेकर आया है. लोकल बॉडी प्रतिनिधियों के बीच गठबंधन की मजबूत पकड़ इस चुनाव में साफ दिखाई दी. वहीं, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और NCP (शरद पवार गुट) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी यानी MVA अपना प्रभाव वोटों में बदलने में नाकाम रही. इससे MVA के लिए आगे की राह और मुश्किल होने वाली है.

महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल मैसेज साफ है—महायुति का दबदबा कायम है, जबकि विपक्षी गठबंधन को नए सिरे से खुद को खड़ा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

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