By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
महाराष्ट्र में आज चुनावी छुट्टी: क्या रहेगा खुला और क्या बंद? जानिए शराब बिक्री को लेकर क्या है आदेश
Maharashtra Municipal Election 2026: महाराष्ट्र में आज मुंबई (BMC), पुणे और नागपुर सहित 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है. जानिए ऐसे में आज राज्य में क्या खुला है और क्या बंद है.
Maharashtra Municipal Polls Voting: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी 15 जनवरी का दिन बेहद निर्णायक है. राज्य के 29 नगर निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है. इस चुनावी महापर्व में मुंबई (BMC), पुणे, और नागपुर जैसे बड़े शहरों सहित कई प्रमुख नगर निगमों के भाग्य का फैसला जनता करेगी.
सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हो चुका है और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा.
महायुति बनाम विपक्षी गठबंधन
इन चुनावों में मुख्य मुकाबला महायुति (भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) और विपक्षी दलों के बीच है. विपक्षी खेमे में शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है.
देश के सबसे अमीर नगर निगम, बीएमसी की 227 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं. यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 है. पिछले कई दशकों से यहां शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस बार समीकरण पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं.
सार्वजनिक अवकाश और बंद की स्थिति
मतदान के कारण आज कई सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. विशेष रूप से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पहले केवल सेटलमेंट हॉलिडे की घोषणा की थी, लेकिन नई अधिसूचना के अनुसार आज ट्रेडिंग के लिए भी पूर्ण अवकाश रहेगा.
निजी क्षेत्र और फैक्ट्री कर्मियों के लिए नियम
स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं, क्योंकि कई संस्थानों का उपयोग मतदान केंद्र के रूप में किया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है. फैक्ट्रियों, आईटी कंपनियों, मॉल्स, थिएटर और दुकानों पर भी यह नियम लागू होता है.
अगर कोई कंपनी आवश्यक सेवाओं के कारण पूरे दिन की छुट्टी नहीं दे सकती, तो उसे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए 2 से 3 घंटे का समय देना अनिवार्य होगा. नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट हेल्पलाइन नंबर 91-22-31533187 पर की जा सकती है.
शराब की दुकानें खुलेंगी?
अस्पताल, फार्मेसी और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चालू रहेंगे, हालांकि उनकी समय-सारणी में मामूली बदलाव संभव है. वहीं, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 जनवरी से ही ड्राई डे लागू है, जो 16 जनवरी तक जारी रहेगा. सभी शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे.
मतदाता क्या साथ रखें?
वोट डालने के लिए नागरिकों को अपना मतदाता पहचान पत्र साथ रखना होगा. अगर पहचान पत्र नहीं है, तो वे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं.
कब आएंगे नतीजे?
मतदान की प्रक्रिया आज शाम संपन्न हो जाएगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. रुझान सुबह 8:00 बजे से आने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा. स्थानीय प्रशासन ने मतदाताओं से भारी संख्या में बाहर निकलने और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने की अपील की है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें